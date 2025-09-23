Roghi nei boschi In sessanta all’esercitazione

GRAFFIGNANA (Lodi) Una simulazione in grande stile per testare tecniche di spegnimento incendi e procedure di attivazione degli enti coinvolti. Sabato scorso, in località Cascina Vimagano di Graffignana, si è svolta un’esercitazione AIB (antincendio boschivo). La giornata di forazione ha visto in campo circa 60 operatori, tra vigili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa. L’iniziativa è stata organizzata dal Parco Adda Sud, dal Comune di Graffignana e dal Parco Sovraprovinciale della Collina di San Colombano, con la partecipazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, sia con la sede centrale, che con i distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

