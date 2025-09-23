Rocchi | C’era il rigore contro il Napoli il braccio in appoggio del giocatore del Pisa non è mai punibile

Gianluca Rocchi ammette che quella che ha visto andare il scena la quarta giornata di campionato «è stata una settimana in cui potevamo fare onestamente meglio.». Le dichiarazioni dell’ex fischietto internazionale – oggi designatore di Can A e B – sono arrivate durante la seconda puntata di “Open Var”, in cui a farla da protagonista sono stati gli episodi controversi di Verona-Juventus e Napoli-Pisa. Parla di Napoli-Pisa Veniamo dunque agli episodi di Napoli-Pisa (arbitro Crezzini con Mazzoleni al Var). Leris che viene pestato da De Bruyne in area è rigore, ma tutto viene annullato da un tocco di mano non punibile (braccio in appoggio) del giocatore pisano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rocchi: «C’era il rigore contro il Napoli, il braccio in appoggio del giocatore del Pisa non è mai punibile»

