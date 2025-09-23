Rocchi ammette | Verona-Juve? Le decisioni del VAR non erano corrette ma Tudor deve fare questo

Rocchi ammette gli errori della sala Var in occasione di Verona Juventus, è ribadisce l’importanza dei dialoghi post-partita. Il designatore dell’ AIA, Gianluca Rocchi, ha commentato gli episodi controversi che hanno caratterizzato la partita Verona-Juventus, con particolare attenzione alle polemiche sollevate dal tecnico bianconero Igor Tudor. Durante la trasmissione Open VAR, Rocchi ha spiegato le decisioni prese dalla Sala VAR e ha cercato di fare chiarezza sulle critiche mosse dalla panchina della Juventus, diretta avversaria dell’ Inter negli obiettivi stagionali. IL FALLO DI MANO DI JOAO MARIO – Per quanto riguarda il presunto fallo di mano di Joao Mario, Rocchi ha confermato che la decisione presa dal VAR di richiamare l’arbitro non era corretta. 🔗 Leggi su Internews24.com

