Rocchi ammette | Manca un rigore al Pisa contro il Napoli decisione totalmente sbagliata per un motivo

Le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, sulle polemiche relative all’ultima giornata di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto a Open Var per fare chiarezza sull’episodio controverso che ha coinvolto il Napoli nella recente sfida contro il Pisa. Durante il match, un fallo da rigore a favore dei toscani non è stato concesso dopo un tocco di mano di un giocatore del Pisa, in seguito a un’azione che ha generato diverse polemiche. Secondo Rocchi, l’episodio è stato correttamente gestito, poiché il tocco di mano del giocatore del Pisa non era punibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rocchi ammette: «Manca un rigore al Pisa contro il Napoli, decisione totalmente sbagliata per un motivo»

In questa notizia si parla di: rocchi - ammette

? #Rocchi paradossale: ammette errori contro la Juve ma bacchetta #Tudor e esalta il Var Aureliano! - X Vai su X

Nicolò #Zaniolo riparte dall' #Udinese: il nuovo acquisto cerca riscatto dopo esperienze deludenti. L’attaccante ammette di aver avuto difficoltà a trovare continuità e di dover imparare dagli errori, ma punta a non mollare mai. #calcionews24 - facebook.com Vai su Facebook

Rocchi a Open Var: In Inter-Roma, il fallo di Ndicka era da rigore; Rocchi difende degli arbitri e attacca: Unica categoria che ammette gli errori... chi altri lo fa?; Open Var, Rocchi ammette gli errori arbitrali contro Juventus e Verona ma bacchetta Tudor.

Rocchi: "Tudor ha ragione ma abbassi i toni o sarà gazzarra. E c'era un rigore contro il Napoli" - Il designatore degli arbitri di Serie A e B analizza gli episodi più controversi del weekend: dal rigore fischiato contro la Juve a Verona al mancato rosso a Orban, fino al penalty tolto al Pisa contr ... Secondo gazzetta.it

Napoli-Pisa, la moviola divide: Rocchi ammette l’errore sul rigore negato - 2 continua a far discutere, non tanto per lo spettacolo in campo quanto per le decisioni arbitrali ... Si legge su gonfialarete.com