Il tecnico bianconero dopo la gara col Verona: “Rigore vergognoso e Orban andava espulso” “È stata una settimana in cui potevamo fare molto meglio.”. A ‘Open Var’ in onda su ‘Dazn’, Gianluca Rocchi ha ammesso che ci sono stati molti errori arbitrali nell’ultima giornata di Serie A. Allo stesso tempo, però, il designatore degli arbitri di Serie A e B ha invitato ad abbassare i toni. Nel mirino di Rocchi c’è Igor Tudor, il quale si è lamentato aspramente per il rigore assegnato al Verona sabato scorso tramite review e la mancata espulsione di Orban per la gomitata a Gatti. “Avrei voluto vedere un altro arbitro: il rigore è vergognoso, non vede la palla – le parore del croato – E poi manca un rosso: Orban dà una gomitata in faccia, più rosso di così allora cosa? “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rocchi all’attacco, Tudor nel mirino: “Così diventa una gazzarra”