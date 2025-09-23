Rocca e Ugl a confronto | focus su sviluppo automotive formazione e sanità

Roma, 23 settembre 2025 – Obiettivi e piano di sviluppo regionale; automotive e criticità territoriali; formazione e competenze; sanità e assistenza territoriale. Questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto oggi, presso la presidenza della Regione Lazio con il Presidente Rocca. A confronto con il Governatore Armando Valiani, Segretario dell’UGL Lazio, Riccardo Iotti, Capo Segreteria, e Venanzio Cretarola, membro della Segreteria regionale. Obiettivi. L’incontro ha fornito l’occasione per avanzare richieste fondamentali, in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto, ribadendo l’importanza di costruire un piano di sviluppo che non solo rispetti i dati ISTAT, ma che ottimizzi anche l’export della regione, in cui il Lazio si colloca come prima regione italiana per valore delle esportazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: rocca - confronto

Dal derby Gualtieri-Rocca al confronto tra Donzelli e Bonaccini: parte la quinta edizione di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale

RIBERA - Siccità, l’appello di Margherita La Rocca Ruvolo “Sono al fianco degli agricoltori di Ribera in questa grave crisi idrica. Dopo il confronto con il presidente Schifani e il capo della Protezione civile Cocina, che sta lavorando per trovare l’acqua neces - facebook.com Vai su Facebook

Dal derby #Gualtieri #Rocca al confronto tra ##Donzelli e Bonaccini: parte la quinta edizione di #Fenix, la festa di Gioventù Nazionale - X Vai su X

Rocca e Ugl a confronto: focus su sviluppo, automotive, formazione e sanità.

UGL Lazio a confronto con il governatore Rocca, proposte per un Futuro Sostenibile e Sicuro - Obiettivi e piano di sviluppo regionale, automotive e criticità territoriali, formazione e competenze, sanità e assistenza territoriale: Questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto il 22 set ... Scrive rietinvetrina.it

Rocca, su invecchiamento serve confronto pubblico-privato - "Stiamo vivendo una fase di svolta rispetto alla quale non c'è più tempo da perdere", perché "l'invecchiamento della popolazione è una delle sfide più grandi". Come scrive ansa.it