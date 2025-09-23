Robin Hood | Sean Bean è lo Sceriffo di Nottingham nel trailer della nuova serie presto in streaming

L'attore de Il Signore degli Anelli e Il Trono di Spade è pronto per la sua prossima avventura, quella nei panni del villain principale del Principe dei ladri È stato diffuso il trailer di Robin Hood, nuova serie in arrivo su MGM+. Si tratta di una rivisitazione del classico racconto popolare. Il protagonista è Rob (interpretato da Jack Patten), un giovane sassone che diventa fuorilegge dopo aver assistito all'esecuzione di suo padre. Lo shock di questo avvenimento lo spinge in una rivolta contro l'ingiustizia. Accanto a lui c'è Marian (Lauren McQueen), figlia di un signore normanno, con cui instaura un rapporto che unisce amore e lotta contro il potere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robin Hood: Sean Bean è lo Sceriffo di Nottingham nel trailer della nuova serie presto in streaming

