Roberto Russo e Monica Vitti storia di un grande amore che ha vinto tutti i pregiudizi | In cinquant’anni ho dormito lontano da lei solo una notte e non ho chiuso occhio

Vanityfair.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’erano sedici anni di differenza fra loro. Lui era un macchinista, lei già una star. Ma il loro legame è durato una vita intera: «In cinquant’anni io ho dormito lontano da lei solo una notte, per un premio che dovevo ritirare. Monica ed io non abbiamo mai chiuso occhio quella notte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberto Russo e Monica Vitti, storia di un grande amore che ha vinto tutti i pregiudizi: «In cinquant’anni ho dormito lontano da lei solo una notte, e non ho chiuso occhio»

