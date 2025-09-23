Roberto Russo e Monica Vitti storia di un grande amore che ha vinto tutti i pregiudizi | In cinquant’anni ho dormito lontano da lei solo una notte e non ho chiuso occhio

C’erano sedici anni di differenza fra loro. Lui era un macchinista, lei già una star. Ma il loro legame è durato una vita intera: «In cinquant’anni io ho dormito lontano da lei solo una notte, per un premio che dovevo ritirare. Monica ed io non abbiamo mai chiuso occhio quella notte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Roberto Russo e Monica Vitti, storia di un grande amore che ha vinto tutti i pregiudizi: «In cinquant’anni ho dormito lontano da lei solo una notte, e non ho chiuso occhio»

Chi sono stati i grandi amori di Monica Vitti, dal primo e importante Michelangelo Antonini all’ultimo Roberto Russo

