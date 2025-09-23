Roberto Fico ricorda Giancarlo Siani | La lotta alle mafie deve vederci tutti in prima linea
A 40 anni dall’omicidio, il ricordo di Giancarlo Siani e del suo impegno civile. “Era il 23 settembre 1985 quando la camorra spezzò la vita di un giovane, coraggioso, brillante giornalista napoletano. Giancarlo Siani scriveva per Il Mattino e aveva solo 26 anni quando fu brutalmente ucciso sotto la sua casa a Napoli. Ucciso per il suo lavoro di cronista, ucciso per il suo coraggio, per la capacità di raccontare e denunciare le attività e le trame della criminalità organizzata”. Così Roberto Fico ricorda sui social Giancarlo Siani a 40 anni dal suo omicidio “Quarant’anni dopo ricordiamo il suo impegno, la sua voce, la sua passione civile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: roberto - fico
Campania, il battesimo di Roberto Fico: “Sarà una stagione di rinnovamento”. E Conte: è il momento che aspettavamo
Elezioni Regionali Campania, incontro De Luca-Conte: prove di accordo per la candidatura di Roberto Fico
Regionali in Campania, incontro Schlein-De Luca per il candidato. Verso apertura a Roberto Fico
Roberto Fico, candidato presidente della Regione per il centrosinistra, accusa il Carroccio per il consueto show di beceri cori anti-meridionali che anche quest’anno hanno fatto da sottofondo a Pontida - facebook.com Vai su Facebook
Calenda, il guastafeste: "Per me Roberto Fico è quasi il male assoluto di questo Paese” - X Vai su X
Giancarlo Siani, quaranta anni fa l'omicidio: oggi il ricordo de al teatro Mercadante; Siani, Fico: “Ricoridamo impegno e passione civile, la lotta alle mafie deve vederci in prima linea”; “Giancarlo ha visto negli occhi il male e con precisione l’ha raccontato”.
Siani, Fico: “Ricoridamo impegno e passione civile, la lotta alle mafie deve vederci in prima linea” - “Era il 23 settembre 1985 quando la camorra spezzò la vita di un giovane, coraggioso, brillante giornalista napoletano. Si legge su msn.com