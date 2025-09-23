Roberto Fico ricorda Giancarlo Siani | La lotta alle mafie deve vederci tutti in prima linea

A 40 anni dall’omicidio, il ricordo di Giancarlo Siani e del suo impegno civile. “Era il 23 settembre 1985 quando la camorra spezzò la vita di un giovane, coraggioso, brillante giornalista napoletano. Giancarlo Siani scriveva per Il Mattino e aveva solo 26 anni quando fu brutalmente ucciso sotto la sua casa a Napoli. Ucciso per il suo lavoro di cronista, ucciso per il suo coraggio, per la capacità di raccontare e denunciare le attività e le trame della criminalità organizzata”. Così Roberto Fico ricorda sui social Giancarlo Siani a 40 anni dal suo omicidio “Quarant’anni dopo ricordiamo il suo impegno, la sua voce, la sua passione civile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it