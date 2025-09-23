Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina il messaggio per Gaza
(Adnkronos) – Roberto Bolle si schiera con Gaza. Nella giornata di sciopero nazionale indetta ieri, lunedì 22 settembre, in solidarietà a quanto sta avvenendo nella Striscia con la nuova offensiva di Israele nella guerra con Hamas, a prendere una netta posizione è stato anche il ballerino italiano. Al termine del suo spettacolo al Teatro alla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
