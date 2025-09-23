Roberto Bolle invoca lo stop al genocidio di Gaza alla Scala | Ognuno decide da che parte della storia stare
Roberto Bolle si unisce alle manifestazioni contro il massacro che si sta consumando a Gaza, portando sul palco della Scala una bandiera palestinese. Alle sue spalle campeggia la scritta: "Stop al genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
