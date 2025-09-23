Roberto Bolle invoca lo stop al genocidio di Gaza alla Scala | Ognuno decide da che parte della storia stare

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Bolle si unisce alle manifestazioni contro il massacro che si sta consumando a Gaza, portando sul palco della Scala una bandiera palestinese. Alle sue spalle campeggia la scritta: "Stop al genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roberto - bolle

Roberto Bolle, il libro, il ritorno a Milano con OnDance e la voglia di non fermarsi mai: “Io e la danza fuori dai teatri, che bello stupire gli snob”

Roberto Bolle all'Expo di Osaka manifesta per la pace

Roberto Bolle, il ballerino che ha fatto innamorare tutti della danza classica – Aggiungi Contatt…

Roberto Bolle invoca lo stop al genocidio di Gaza alla Scala: Ognuno decide da che parte della storia stare.

roberto bolle invoca stopRoberto Bolle invoca lo stop al genocidio di Gaza alla Scala: “Ognuno decide da che parte della storia stare” - Roberto Bolle si unisce alle manifestazioni contro il massacro che si sta consumando a Gaza, portando sul palco della Scala una bandiera palestinese ... fanpage.it scrive

roberto bolle invoca stopRoberto Bolle prende posizione per Gaza: “Stop al genocidio” - Ieri, lunedì 22 settembre 2025, in occasione della giornata di sciopero nazionale indetta per manifestare solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza colpita dalla nuova offensiva di Israele n ... Lo riporta quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Bolle Invoca Stop