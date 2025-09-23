Roberto Bolle dal palco della Scala un messaggio per Gaza | Stop al genocidio
Un forte messaggio di solidarietà a Gaza è stato lanciato dalla prestigiosa scena del Teatro alla Scala di Milano al termine della prima recita del Trittico di balletti. Alla fine della performance del Boléro di Maurice Ravel, coreografato da Maurice Béjart e interpretato dall'étoile Roberto Bolle, i danzatori del corpo di ballo hanno unito le forze in un gesto simbolico di protesta. Sul palco, i ballerini hanno sollevato tre bandiere palestinesi, mentre sul fondale brillava la scritta “Stop al genocidio”. Un'azione che ha suscitato l'applauso lungo e caloroso di un pubblico che ha riempito ogni posto nel teatro milanese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: roberto - bolle
Roberto Bolle, il libro, il ritorno a Milano con OnDance e la voglia di non fermarsi mai: “Io e la danza fuori dai teatri, che bello stupire gli snob”
Roberto Bolle all'Expo di Osaka manifesta per la pace
Roberto Bolle, il ballerino che ha fatto innamorare tutti della danza classica – Aggiungi Contatt…
Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - X Vai su X
CARAVAGGIO approda a Torino! Dopo il successo travolgente, Roberto Bolle torna a interpretare la potenza e la luce del genio maledetto dell’arte, in uno spettacolo firmato Mauro Bigonzetti, che unisce danza, musica barocca e contemporanea, visione - facebook.com Vai su Facebook
Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: 'Stop al genocidio'; L'appello per Gaza di Roberto Bolle dal palco della Scala: Stop al genocidio; Roberto Bolle, dal palco della Scala un messaggio per Gaza: Stop al genocidio.
Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - Nel giorno dello sciopero generale promosso dai sindacati di base in sostegno al popolo palestinese, anche il mondo del balletto ha voluto dare un segnale di solidarietà. tg.la7.it scrive
Roberto Bolle e il messaggio per Gaza: dopo il balletto al Teatro alla Scala di Milano appare la scritta «Stop al genocidio» - Al termine del «Bolero» di Béjart tutti i ballerini si sono uniti sul palco con in mano tre bandiere della Palestina. Lo riporta msn.com