Roberto Bolle dal palco della Scala un messaggio per Gaza | Stop al genocidio

Un forte messaggio di solidarietà a Gaza è stato lanciato dalla prestigiosa scena del Teatro alla Scala di Milano al termine della prima recita del Trittico di balletti. Alla fine della performance del Boléro di Maurice Ravel, coreografato da Maurice Béjart e interpretato dall'étoile Roberto Bolle, i danzatori del corpo di ballo hanno unito le forze in un gesto simbolico di protesta. Sul palco, i ballerini hanno sollevato tre bandiere palestinesi, mentre sul fondale brillava la scritta “Stop al genocidio”. Un'azione che ha suscitato l'applauso lungo e caloroso di un pubblico che ha riempito ogni posto nel teatro milanese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

