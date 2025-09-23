Roberto Bolle con la bandiera della Palestina sul palco della Scala il messaggio | Stop al genocidio – Video
La scritta ‘Stop al genocidio’ è apparsa sul maxischermo del palco della Scala ieri sera, giornata dello sciopero generale per Gaza, dopo il balletto trittico Lander-Kylián-Béjart. Il messaggio è stato accolto da scroscianti applausi mentre il corpo di ballo si presentava sul palco con alcune bandiere della Palestina, una delle quali impugnata da Roberto Bolle che ha poi condiviso il video sulle sue storie Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scala di Milano, Roberto Bolle con la bandiera della Palestina e la scritta “stop al genocidio” - È successo al termine del balletto Trittico Lander / Kylián / Béjart in scena lunedì sera al Piermarini. Come scrive msn.com
Scala, Bolle con bandiera Palestina e scritta 'stop genocidio' - La Scala ha chiesto di fermare il genocidio a Gaza insieme alla sua principale étoile Roberto Bolle. Scrive msn.com