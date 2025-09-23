Roberto Bolle al Teatro alla Scala con la bandiera palestinese | un gesto per Gaza
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’esibizione e la presa di posizione. Durante la serata di ieri, lunedì 22 settembre, Roberto Bolle ha trasformato il palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano in un momento di forte denuncia. In concomitanza con la giornata di sciopero nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza, il ballerino ha scelto di esprimere la sua vicinanza in maniera chiara e diretta. Al termine della sua performance, Bolle ha mostrato tre bandiere palestinesi, una delle quali tenuta in mano da lui stesso, ricevendo gli applausi del pubblico. Il messaggio proiettato. Sul fondale del palco è comparsa la scritta: “Stop al genocidio”, un atto simbolico che ha amplificato la portata del gesto artistico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
