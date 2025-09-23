Roberto Baggio perde la corona | totalmente rinnegato dal calcio italiano | Gli preferiscono chiunque

Roberto Baggio perde la corona: totalmente rinnegato dal calcio italiano Gli preferiscono chiunque"> Nonostante si possa considerare uno dei calciatori italiani più forti della storia, Baggio non sempre è visto di buon occhio. Il rapporto tra Roberto Baggio e il calcio italiano è sempre stato segnato da una tensione costante tra talento e incomprensione. Idolatrato dai tifosi per la sua classe e sensibilità, il Divin Codino non è mai stato pienamente accolto dalle istituzioni calcistiche, che spesso lo hanno considerato un elemento difficile da gestire. La sua indole indipendente e la capacità di interpretare il gioco in maniera personale lo resero un campione unico, ma anche un corpo estraneo rispetto a un sistema rigidamente tradizionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Roberto Baggio perde la corona: totalmente rinnegato dal calcio italiano | Gli preferiscono chiunque

