Roberto Baggio confessa resta senza parole | L’ho rovinata

Glieroidelcalcio.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha appeso gli scarpini al chiodo molto tempo fa, eppure Roberto Baggio fa ancora parlare di sé. La confessione ha lasciato tutti senza parole. Parlare di Roberto Baggio significa raccontare molto più che una carriera calcistica. Il “Divin Codino” è diventato un simbolo capace di unire generazioni e tifoserie diverse, un patrimonio di tutto il calcio italiano e non solo. In un’epoca segnata da rivalità fortissime tra club, lui è riuscito a restare nei cuori di tutti, al di là delle maglie indossate: dalla Fiorentina al Juventus, dal Milan all’ Inter, fino a Bologna e Brescia. Ovunque ha lasciato segni indelebili, ma soprattutto ha regalato emozioni irripetibili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

