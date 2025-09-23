Roberta Recchia la forza per accettare – e perdonare – tutto quello che resta

Una insegnante di liceo che decide di scrivere un libro da regalare a sua sorella, per caso lo invia ad una casa editrice per avere un parere professionale e si trova inaspettatamente travolta da un successo mondiale. Non è la trama di un libro ma la storia – vera –  di Roberta Recchia che con i suoi due primi romanzi Tutta la vita che resta e Io che ti ho voluto cosi bene (da leggere possibilmente in questo ordine) è entrata nel cuore di milioni di lettori. Non poteva essere altrimenti, grazie ad una scrittura che ti incolla alle pagine e a storie intrise di grande dolore e di immenso amore, di peccato e di perdono. 🔗 Leggi su Dilei.it

