La rivoluzione è in volo. Letteralmente. Ita Airways ha effettuato oggi il primo volo dimostrativo di linea, da Milano-Linate a Roma-Fiumicino, trasportando in cabina due cani di grossa taglia senza utilizzo del trasportino, che hanno viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila. Questa iniziativa, novità nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da Enac, l’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rivoluzione in volo, in Italia debuttano le trasvolate “pet friendly”: oggi i primi 2 cani in aereo coi padroni. Brambilla: noi all’avanguardia