Ritrovato il guidoncino del 1959, storico anno della fondazione.

Il vessillo riaffiorato. Durante la ripulitura del palazzo che fu del conte Francesco Leone Guerrini Bratti, l’acquirente si è imbattuto nel guidoncino del Lions Club 1959, anno di fondazione, e lo ha recapitato alla presidente Pinuccia Mingozzi. Il gagliardetto va così ad impreziosire il patrimonio documentario del club. La presidente ha condiviso il ritrovamento alla conviviale inaugurale al ’Da Vinci’ di Cesenatico dove si è esibita al violoncello la ventenne Giada Moretti, vincitrice del premio ’Kuti’. Rappresenterà il Lions Cesena e il Multidistretto Italia al Lions Europa Forum di Dublino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

