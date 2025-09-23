Ritrovata la 13enne Celeste nell’auto del cantante D4VD
Celeste Rivas Hernandez è una tredicenne scomparsa quasi un anno fa. Il suo corpo – o una parte di esso – è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione a Lake Elsinore, California. Nel bagagliaio di una Tesla. Per cercare di comprendere le dinamiche della scomparsa della giovanissima bisogna ricostruire necessariamente il suo passato. È . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
