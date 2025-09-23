Ritratti di donne fra femminilità e intimità le opere di Emanuela Catozzi esposte in vetrina
L’arte incontra la quotidianità nel cuore del centro storico Ferrara con l’esposizione artistica della ferrarese Emanuela Catozzi, in arte Moony Creazioni, che offre l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dell’artista presso la Farmacia Calzolari.Le opere esposte, caratterizzate da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: ritratti - donne
#women #donne Giovanni Boldini, "Ritratto di Josefina Virginia Matìas de Errázuriz Ortúzar", 1912. Josefina Virginia Matìas de Errázuriz Ortúza, nata Josefina Virginia de Alvear Fernández Coronel, rappresentante di una delle più prestigiose casate argentine, - facebook.com Vai su Facebook