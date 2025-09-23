Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, in collaborazione con il Concerto Bandistico “Città di Castel San Giorgio”, è lieta di annunciare, anche per quest anno, l’apertura ufficiale della Scuola di Musica “Città di Castel San Giorgio”, un’iniziativa culturale e formativa rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio. I corsi, completamente gratuiti, prenderanno il via mercoledì 1 ottobre 2025 e si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso i locali comunali di Via Nocelleto. L’offerta formativa prevede l’insegnamento di diversi strumenti musicali: Clarinetto, Sassofono, Flauto traverso, Tromba, Trombone, Basso Tuba, Corno e Percussioni, per permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica con percorsi strutturati e qualificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ritornano i corsi della Scuola di Musica "Città di Castel San Giorgio": corsi gratuiti per i giovani studenti