Ritornano i corsi della Scuola di Musica Città di Castel San Giorgio | corsi gratuiti per i giovani studenti
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, in collaborazione con il Concerto Bandistico “Città di Castel San Giorgio”, è lieta di annunciare, anche per quest anno, l’apertura ufficiale della Scuola di Musica “Città di Castel San Giorgio”, un’iniziativa culturale e formativa rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio. I corsi, completamente gratuiti, prenderanno il via mercoledì 1 ottobre 2025 e si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso i locali comunali di Via Nocelleto. L’offerta formativa prevede l’insegnamento di diversi strumenti musicali: Clarinetto, Sassofono, Flauto traverso, Tromba, Trombone, Basso Tuba, Corno e Percussioni, per permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica con percorsi strutturati e qualificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ritornano - corsi
HOUSE IS BACK! Con il talento e l’energia di Maša Colja, ritornano i corsi di HOUSE pensati per tutti i ragazzi che vogliono crescere nello stile, migliorare la tecnica e vivere l’esperienza unica delle crew da gara! ? GIOVEDÌ Livelli: Base / Intermedio / - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna il corso di musica barocca: 24 studenti e 3 strumentisti protagonisti dell'iniziativa: Un evento per respirare l'atmosfera rinascimentale della città; ITALODISCHI #4 2025 – Il ritorno dei big; Lucio Corsi, il ritorno più atteso: in migliaia nella sua Maremma per sentirlo cantare.
La Scuola di Musica Le 7 Note al Colle del Pionta si apre alla cittadinanza per la presentazione dei nuovi corsi - Arezzo, 20 settembre 2024 – La Scuola di Musica Le 7 Note al Colle del Pionta si apre alla cittadinanza per la presentazione dei nuovi corsi per tutte le età. Lo riporta lanazione.it
A Case Grifoni a Cerveteri i corsi dell’Associazione “Amici della Musica” - Lezioni individuali per formare nuovi musicisti ma anche per inserire nuovi elementi all’interno del Gruppo Bandistico Cerite A Cerveteri, nei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria ritornano i ... Riporta terzobinario.it