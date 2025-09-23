Ristori Venezia Battaglia legale Decide il giudice

Quattro anni dopo l’entrata in vigore del Decreto Venezia, la questione dei ristori per il blocco delle grandi navi alla Marittima resta un terreno di scontro, giuridico ed economico. Il Tar di Venezia ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi operatori, rimettendo la partita alla valutazione del giudice ordinario tra chi contesta il quantum . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

