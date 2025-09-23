Ristori Venezia Battaglia legale Decide il giudice
Quattro anni dopo l’entrata in vigore del Decreto Venezia, la questione dei ristori per il blocco delle grandi navi alla Marittima resta un terreno di scontro, giuridico ed economico. Il Tar di Venezia ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi operatori, rimettendo la partita alla valutazione del giudice ordinario tra chi contesta il quantum . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: ristori - venezia
Curioso di sapere quanto costa davvero mangiare nei ristoranti di Alessandro Borghese a Milano e Venezia? Dai menu gourmet alle degustazioni (anche veg), fino al Bucintoro con caviale a 200€: scopri prezzi, piatti e chicche dal mondo de Il lusso della sem - facebook.com Vai su Facebook
Multa all'indirizzo sbagliato, si ritrova a pagare 1.115 euro: la battaglia legale durata anni si conclude con il lieto fine; Movida a Venezia, la guerra delle firme. Gli esercenti raccolgono 4mila sottoscrizioni: «I locali non hanno colpe»; Harry’s Bar apre due ristoranti e un hotel a Milano in Porta Venezia.