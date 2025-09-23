Risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ un risentimento alla coscia sinistra l’infortunio risentito stasera da Buongiorno nel match contro il Pisa. Lo riferisce il Napoli al termine della partita dopo l’infortunio subito dal centrale azzurro nel finale, che lo ha costretto a uscire, facendo entrare Juan Jesus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

