Rischio guerra mondiale ecco cosa devi fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco
Non ore, non giorni: quando esplode un’arma nucleare, bastano dieci minuti per capire se sopravviverai. Dieci minuti che iniziano subito dopo il lampo accecante e il boato capace di radere al suolo intere città. In quell’arco di tempo ogni gesto conta, e un errore può essere fatale. Gli esperti di protezione civile sono chiari: la differenza non la fa il panico, ma la prontezza. Non serve un bunker da film, ma decisioni rapide e precise. Ed è proprio nei primi istanti che si gioca tutto: la curiosità o l’indecisione diventano i nemici peggiori. Il primo istinto è il peggiore. Il primo errore è guardare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
