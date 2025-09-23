Rischio guerra mondiale cosa fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco | parlano gli esperti

– Non ore, non giorni: secondo gli esperti bastano dieci minuti per capire se si sopravviverà o meno a un attacco nucleare. Dieci minuti che iniziano subito dopo il lampo accecante e il boato capace di radere al suolo intere aree. In quell’arco di tempo, ogni gesto diventa cruciale. Un errore può essere fatale, mentre una scelta rapida e corretta può salvare la vita. Non si tratta di fantascienza né di allarmismo: sono indicazioni pratiche elaborate da chi studia scenari di emergenza e protezione civile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

