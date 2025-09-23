Rischio di morire in pochi secondi Shock in tv il vip italiano svela la sua malattia Da incubo
Un volto noto del piccolo schermo italiano, per anni protagonista di salotti televisivi e copertine patinate, ha visto la sua vita cambiare radicalmente. La ribalta e gli applausi hanno lasciato il posto a una battaglia silenziosa e tenace contro una malattia subdola e insidiosa. La vita, che sembrava fatta di fama e successo, si è scontrata con la fragilità del corpo, costringendolo a ridefinire le sue priorità e a intraprendere un percorso fatto di incertezze, cure sperimentali e una grande forza d’animo. Oggi, quell’uomo che ha fatto sognare intere generazioni, si racconta senza filtri, condividendo il peso di una diagnosi che ha segnato un prima e un dopo, ma anche la speranza di chi non si arrende. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Costantino Vitagliano parla della malattia: “Posso morire in pochi secondi”. Come sta - Costantino Vitagliano parla della malattia che lo ha colpito e delle sue condizioni: “Convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci” ... Si legge su dilei.it
“Posso morire in pochi secondi”: Costantino Vitagliano racconta la malattia che lo accompagna ogni giorno - Costantino Vitagliano è tornato sotto i riflettori nel salotto di Monica Setta, ospite del programma Storie al bivio. Secondo quilink.it