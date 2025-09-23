È stata presentata ufficialmente la decima edizione di “Diversamente Comico“, la rassegna che porta sul palco grandi nomi della comicità italiana insieme a giovani artisti emergenti con disabilità. Un appuntamento ormai consolidato che anche quest’anno animerà gli spazi di Cascina Grande, cuore culturale di Rozzano. Alla conferenza di presentazione ha partecipato anche il comico Angelo Pintus, che con la sua presenza ha voluto dare sostegno e visibilità all’iniziativa. L’inizio è fissato per martedì 30 settembre, con un calendario di spettacoli che proseguirà fino a maggio del prossimo anno: un appuntamento al mese, sempre all’insegna dell’ironia e dell’inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risate e inclusione a Rozzano. Torna “Diversamente Comico“