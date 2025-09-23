Riqualificazione area ex Lupi di Toscana avviata la seconda fase delle demolizioni
Firenze, 23 settembre 2025 - È partita questa settimana la seconda fase delle opere di demolizione nell’ambito della riqualificazione globale dell’ area ex Lupi di Toscana, attuata dall’Amministrazione Comunale nel Q4. La Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze ha avviato l’intervento di abbattimento che riguarda vari corpi di fabbricati tra i quali edifici tecnici, tettoie e due casermette per una volumetria complessiva di 39.000 metri cubi, nella parte centrale della ex caserma Gonzaga. Tutti i manufatti e corpi di fabbrica oggetto di demolizione sono stati preventivamente bonificati da manufatti in cemento amianto e sgombrati dai materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
