Riparte ' RiscopriAmo Pisa' | 100 visite guidate gratuite per i cittadini
Sono 100 le nuove occasioni per scoprire le bellezze e la storia di Pisa, dai luoghi più iconici a quelli meno conosciuti. Parte sabato 27 settembre la terza edizione di 'RiscopriAmo Pisa', il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune di Pisa, con il contributo del Ministero della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Riparte 'RiscopriAmo Pisa': 100 visite guidate gratuite per i cittadini.
