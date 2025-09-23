Riparte ' RiscopriAmo Pisa' | 100 visite guidate gratuite per i cittadini

Pisatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 100 le nuove occasioni per scoprire le bellezze e la storia di Pisa, dai luoghi più iconici a quelli meno conosciuti. Parte sabato 27 settembre la terza edizione di 'RiscopriAmo Pisa', il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune di Pisa, con il contributo del Ministero della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - riscopriamo

Riparte 'RiscopriAmo Pisa': 100 visite guidate gratuite per i cittadini.

A Pisa la carica degli studenti per i 100 giorni all’esame di maturità - Pisa, 10 marzo 2025 – Come ogni anno Pisa torna a essere presa d’assalto dagli studenti delle scuole superiori per celebrare i fatidici 100 giorni all’esame di maturità. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Riscopriamo Pisa 100