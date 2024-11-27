Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trump: «Ho fatto cessare 7 guerre, dall'Onu mai una mano. Con me è l'età dell'oro dell'America. Palestina? ... ilmessaggero.it
Scontri a Milano per Gaza e superamento dell'atto dovuto, il nuovo sindacato Carabinieri lancia la proposta ... affaritaliani.it
Cantanti scomparsi, ritrovati i corpi in una tragedia musicale jumptheshark.it
Menopausa: l’evento a Milano che trasforma il tabù in rinascita femminile iodonna.it
La decisione di una consumatrice contro Chiara Ferragni: chiede 500 euro di risarcimento dopo aver acquistato ... iodonna.it
Caos Napoli- Pisa: l’annuncio di Rocchi non lascia dubbi spazionapoli.it
Paura in via Minozzi, rimane con il braccio incastrato in un macchinario: operaio grave al Maggiore
Un grave incidente sul lavoro si è verificato alle ore 13.30 di martedì 23 settembre all'interno d... ► parmatoday.it
Inaugura l'installazione "World of plenty" sul paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo
Il 4 ottobre, alle 18, in occasione della 21esima Giornata del Contemporaneo, nella Project Room d... ► ravennatoday.it
La Notte europea dei ricercatori sbarca a Cesena con eventi in Biblioteca Malatestiana
Venerdì 26 settembre torna a Cesena la Notte Europea dei Ricercatori, l’appuntamento che trasforma... ► cesenatoday.it
I farmaci dimagranti che aiutano anche a bere meno alcolici
Gli agonisti di Glp-1 sono stati salutati come una rivoluzione nella lotta all’obesità: medicinali... ► today.it
Musetti, che peccato: il titolo di Chengdu sfuma al tie break del terzo set
Lorenzo sciupa due match point e si arrende al cileno Tabilo per 3-6 6-2 7-6 (5). Ma il torneo cines... ► gazzetta.it
Alto Adige, una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’: il disegno di legge sul modello tedesco
Bolzano, 23 settembre 2025 – Una tassa di soggiorno per gli ‘amici a quattrozampe’ in vacanza. È la... ► quotidiano.net
Kate Middleton incanta in rosa: il ritorno glamour della Principessa del Galles
Non era la prima volta che Kate si mostrava in pubblico dopo la malattia. Ma la visita a Southport,... ► panorama.it
Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura"
«Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I princi... ► gazzettadelsud.it
Rocchi: «C’era il rigore contro il Napoli, il braccio in appoggio del giocatore del Pisa non è mai punibile»
Gianluca Rocchi ammette che quella che ha visto andare il scena la quarta giornata di campionato «è... ► ilnapolista.it
Economia: Nicola Bertinelli al vertice di Cai Nutrizione
Un progetto ampio e di prospettiva, idee chiare e una provata esperienza consolidata nel tempo sia... ► parmatoday.it
Onu, Guterres apre l’Assemblea generale: “Mai arrendersi all’oscurità della dittatura”
“Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana“. E’ cos... ► ildifforme.it
ATP Hangzhou 2025: Wu Yibing elimina Medvedev e vola in semifinale, la Cina sogna
Il pubblico cinese ha vissuto una notte indimenticabile all’Hangzhou Open. Il beniamino di casa Wu ... ► sport.periodicodaily
Sport, solidarietà e divertimento all'edizione 2025 di "Bambini in festa"
Domenica 28 settembre, dalle 10.30, ai giardini pubblici di Ravenna torna l'evento “I bambini in f... ► ravennatoday.it
Rosario Guglielmi, perchè deve abbandonare il trono di Uomini e Donne? Le parole di Maria De Filippi | Video Witty Tv
Uomini e Donne dedica una puntata speciale a Temptation Island con il ritorno in studio di alcune c... ► superguidatv.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi calde della crono juniores, Mouris verso la medaglia d’oro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE... ► oasport.it
State of Play settembre 2025: data, orari e tutte le novità in arrivo su PS5
Sony ha ufficializzato il prossimo State of Play, l’evento digitale dedicato alle novità PlayStatio... ► atomheartmagazine.co
Esce dal carcere l'insegnante che ebbe un figlio dallo studente di 13 anni a cui dava ripetizioni
Uscirà dal carcere la 37enne di Prato condannata per violenza sessuale ai danni dello studente di ... ► today.it
Pistoia, inchiesta doping team di ciclismo: 10 rinviati a giudizio
La procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone nell'inchiesta sul team ciclis... ► firenzepost.it
Inter, Conte “Napoli non da scuedetto”
Lo sfogo di Conte post-Pisa Dopo la sofferta vittoria casalinga per 3-2 contro il Pisa, antonio Co... ► ilprimatonazionale.i
Nuovo Stadio, Milan e Inter siglano l’accordo con Foster e Manica: il comunicato
Arrivano nuove, ed ottime, notizie sul nuovo stadio di Milan ed Inter: siglato l'accordo con Foster ... ► pianetamilan.it
Dalle creme con il latte di bufala al rossetto ‘più veloce del west’: i trend e le novità più interessanti che abbiamo provato alla Milano Beauty Week
Texture innovative, ingredienti di origine naturale, ricerca epigenetica e prestazioni professional... ► ilfattoquotidiano.it
Dalla casa più spiata d'Italia c'è chi è diventato attore, chi giornalista televisivo e perfino politico
Dal 14 settembre 2000 al 31 marzo 2025 394 autentici sconosciuti sono entrati nella casa del Grande... ► iodonna.it
Mercoledì una nuova puntata di Io Canto Family con Michelle Hunziker
La conduttrice svizzera guiderà sul palco otto nuove coppie di genitori e figli che si sfideranno co... ► golssip.it
Terzo Settore, "Numeri in crescita e nuove prospettive. Bene l’impegno della Regione per bandi pluriennali"
“I dati presentati in Commissione IV con il Rapporto 2025 sul Terzo Settore ci consegnano la fotog... ► forlitoday.it
Consegnati nuovi bus elettrici ad Air Campania, De Luca: "Rivoluzione nei trasporti"
“Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico ... ► casertanews.it
Insulti squallidi contro Tonon, nessun rispetto nemmeno di fronte alla malattia: ecco la sua reazione
In un’epoca in cui il body shaming colpisce chiunque, anche chi ha affrontato battaglie durissime c... ► donnapop.it
POC Orientamento a.s. 2025/26: FAQ per la corretta gestione dei moduli, da concludere entro il 31 marzo. Compensi tutor ed esperti
I percorsi di orientamento del POC “Per la Scuola” 2025/26 sono progettati per supportare gli stude... ► orizzontescuola.it
Adani esalta la Juve: «C’è una cosa che a Verona mi è piaciuta tantissimo. Rigore? È di chi non capisce il calcio»
di Redazione JuventusNews24Adani difende l’atteggiamento della squadra di Tudor e attacca il VAR: la... ► juventusnews24.com
Piazza Plebiscito ‘sequestrata’ da raffica di concerti, mille firme contro: “Il sindaco ora ci ascolti”
Tempo di lettura: 2 minuti Mille firme contro la chiusura di Piazza Plebiscito per un mese, a caus... ► anteprima24.it
City Escape Garipalli a Parma
Risolvi enigmi, sfida i tuoi amici e immergiti nella cultura e nella storia di Parma. Scopri l’off... ► parmatoday.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi calde della crono juniores, Agostinacchio sogna la medaglia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE... ► oasport.it
"Molestie alla popolazione per i gas e i vapori di Asfalti Brianza"
Concorezzo (Monza Brianza), 23 settembre 2025 - Asfalti Brianza "provocò emissioni gassose maleodor... ► ilgiorno.it
Lancia Ypsilon ibrida: dettagli e vantaggi dell'offerta con finanziamento
Fino al 30 settembre 2025 la citycar ibrida della casa torinese di proprietà del gruppo Stellantis è... ► gazzetta.it
Aquafil, gli esuberi scendono da 25 a 21
Nel pomeriggio di lunedì 22 settembre si è svolto un nuovo incontro tra i sindacati Filctem Cgil, ... ► trentotoday.it
Lavoratori sportivi, arriva la circolare Inps 127/2025: diritti pensionistici e novità
(Adnkronos) – Pubblicata dall'Inps la circolare 127/2025 che definisce le modalità di applicazione ... ► webmagazine24.it
Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme”
La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’iniz... ► fanpage.it
Lollobrigida: serve azione educativa per sana alimentazione
Roma, 23 set. (askanews) - "E' oggettivo che abbiamo una società che sta mutando, alla quale dobbiam... ► quotidiano.net
Ancora un "assalto" al Monumento ai Caduti che presto verrà restaurato
Il Monumento ai Caduti ancora preso di mira da chi lo ha scambiato per una palestra. Ragazzini che... ► monzatoday.it
Juve danneggiata dagli arbitri, Napoli favorito: a Open Var fanno vedere cosa è successo
Il designatore, Rocchi, boccia gli arbitri e il Var di Verona-Juve e Napoli-Pisa per gli errori mac... ► fanpage.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 24 settembre: le regioni a rischio
Temporali e nubifragi si spostano anche a sud senza lasciare il nord e per domani 24 settembre la P... ► fanpage.it
Alta tensione, la Nato avverte Mosca: difenderemo territorio e decidiamo se abbattere in tempo reale
La Nato conferma la difesa senza compromessi di tutto il territorio alleato, sottolineando la pront... ► ilfogliettone.it
Gaza, il genocidio e la manipolazione dell’opinione pubblica. La diretta con Alessandro Orsini e Stefania Maurizi
Prende il via oggi alle 17 la nuova rubrica settimanale “Sicurezza internazionale” di Alessandro Or... ► ilfattoquotidiano.it
Lotto Zero della Secante, il sindaco chiede lumi a Anas. Nodo rotatoria: "Troppi pericoli, valutare l'interruzione"
Resta irrisolto il nodo del Lotto Zero della Secante e l'incrocio con via San Cristoforo, nella fr... ► cesenatoday.it
Gaza, Guterres: Serve cessate il fuoco immediato, rilascio ostaggi e soluzione a due Stati
(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “A Gaza serve un cessate al fuoco immediato, il rilascio... ► iltempo.it
LibrArti, giovedì 25 settembre la presentazione della biografia di Fattori scritta da Anna Franchi ai Granai di Villa Mimbelli
Prosegue la rassegna LibrArti 2025 con un nuovo appuntamento dedicato alla figura di Giovanni Fatt... ► livornotoday.it
Laurea, ecco i casi in cui è conveniente il riscatto
Si tratta di uno dei tempi più dibattuti e divisivi, visti i costi proibitivi che comporta effettua... ► ilgiornale.it
Verona Juve, Rocchi sicuro: «Errore grave quello che è successo al Bentegodi. Il rigore…»
Verona Juve, Rocchi ammette: «Rigore errore grave, non andava concesso» La sfida Verona Juve torna ... ► calcionews24.com
Un milione in piazza per la Palestina: perché questo sciopero generale ha fatto la storia
Si fa spesso abuso dell’aggettivo “storica” per descrivere una giornata, un’elezione, perfino una p... ► ilfattoquotidiano.it
Caos Napoli Pisa: l’annuncio di Rocchi non lascia dubbi
Importante dichiarazione del designatore arbitrale in merito ai discussi episodi avvenuti durante i... ► spazionapoli.it
Serie tv su Rai Uno con Cristiana Capotondi, Cesenatico nel borgo immaginario di Marina di Romagna
Cesenatico è stata scelta come parte del set cinematografico per una nuova serie tv in onda su Rai... ► cesenatoday.it
Innocence come finisce: il riscatto di ela raccontato
Le ultime puntate della serie turca “Innocence” stanno catturando l’attenzione del pubblico di Cana... ► jumptheshark.it
Vigilia di Nizza Roma, giallorossi in campo a Trigoria: Hermoso in gruppo
L’entusiasmo per la vittoria nel derby accompagna la Roma verso la prima uscita stagionale in campo... ► sololaroma.it
In scena uno spettacolo omaggio a Padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel 1993
È stato presentato in Comune l’evento teatrale “U Parrinu – la mia storia con Padre Pino Puglisi u... ► ravennatoday.it
Lorenzo Musetti sciupa l’occasione per diventare n. 8 del mondo: il nuovo ranking ATP e il mancato sorpasso
Lorenzo Musetti aveva una ghiotta occasione per guadagnare una posizione nel ranking ATP e diventar... ► oasport.it
Pubblici esercizi, eletto il nuovo presidente di Fiepet Confesercenti Ravenna Cesena
Durante l’assemblea degli associati Fiepet Ravenna Cesena, la federazione di categoria che unisce ... ► ravennatoday.it
Scintille in Aula, FdI contro gli scioperi per Gaza: “Strumentalizzata una tragedia”. Le opposizioni insorgono
Scintille alla Camera tra maggioranza e opposizione sugli scioperi per Gaza organizzati ieri, 22 se... ► ilfattoquotidiano.it
Stefania Orlando torna single, si era riavvicinata all’ex Marco Zechini: “Non c’è più niente da fare”
Stefania Orlando è tornata single. L'ex opinionista ha annunciato la fine del ritorno di fiamma con... ► fanpage.it
Dawson's creek, James Van Der Beek salta la reunion per problemi di salute: il suo videomessaggio
Tutti i protagonisti della serie cult Dawson's Creek, andata in onda in Italia dal 1998 al 2003, s... ► today.it
C'è l'Aston Villa in crisi per il Bologna, nell'esordio dei rossoblu in Europa League
Festeggiati i 150 anni dalla fondazione lo scorso anno, tra i club che diedero origine a fine ‘800... ► today.it
Verona Juve, multata la curva dei padroni di casa dopo il match di campionato di sabato: la decisione e il motivo
di Redazione JuventusNews24Verona Juve, la decisione del Giudice Sportivo Serie A dopo il match del ... ► juventusnews24.com
Gaza, Spagna approva l'embargo totale sulle armi a Israele, stop anche ad import export di materiale di Difesa e tecnologia dual use
È inoltre previsto il rifiuto delle domande di transito per carburanti per aerei con potenziale us... ► ilgiornaleditalia.it
Trump, il discorso all'Onu: «Guerre hanno distrutto pace in due continenti. Con me è l'età dell'oro dell'America»
Grande attesa per l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla... ► ilmessaggero.it