Riparte la campagna Dona un libro regala un sorriso

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dona un libro, regala un sorriso”. Riparte la campagna per sostenere il bookcrossing (lo scambio dei libri) a Capodrise. Le Casette dei Libri sono diventate un modo popolare e diffuso per lo scambio di libri in tutto il mondo. In città, l’iniziativa ha preso vita grazie al Comitato San Donato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - campagna

Serie C. La Pianese non vuole smettere di sognare: "Si riparte» ’Sul Monte si tifa più forte’, la campagna abbonamenti

Politeama ai blocchi di partenza. Riparte la campagna abbonamenti. Per Tosca prevendita da sabato 6

Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati

Torna la Maratona di Lettura di AVAPO-Mestre; Compra un libro e regalalo a scuole e asili: riparte leggoperchè; KIKO Milano rinnova il suo sostegno a favore di Ai.Bi. contro la violenza sulle donne.

Cerca Video su questo argomento: Riparte Campagna Dona Libro