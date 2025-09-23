Rinviato a giudizio David Sánchez fratello del premier Pedro per abuso d' ufficio e traffico di influenze

Nuovi guai per il premier spagnolo Pedro Sánchez. Il fratello David, musicista professionista e direttore d'orchestra, è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e traffico di influenze dal tribunale di Badajoz. I magistrati della corte hanno rigettato i ricorsi di David Sánchez e degli. 🔗 Leggi su Today.it

