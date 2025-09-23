Rinnovo Politano ora è UFFICIALE | nuovo contratto con il Napoli

Matteo Politano firma il prolungamento del suo contratto con il Napoli: è una scelta di vita, resterà azzurro per altri 3 anni La firma del doppio Scudetto continua e praticamente giura amore fino a fine carriera con la maglia che gli ha dato tutto. A Napoli ha trovato vittorie, serenità, anche l’amore. L’amore della gente e il suo matrimonio con Alessandra. Matteo Politano (LaPresse) Calciomercato.it Matteo Politano sta benissimo a Napoli e dopo i tentennamenti tra fine 2023 e inizio 2024, con i club arabi che spingevano per il suo acquisto, firmò già un rinnovo del contratto fino al 2027. A distanza di un anno mezzo arriva il prolungamento di un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

