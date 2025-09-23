Rinascita e progresso | San Giovanni Valdarno celebra i 260 anni di Pietro Leopoldo d' Asburgo Lorena come Granduca di Toscana
Arezzo, 23 settembre 2025 – In occasione delle celebrazioni, il Comune di San Giovanni, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e Fondazione MUS.E, e con il contributo della Regione Toscana, presenta un ricco calendario di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Primo appuntamento sabato 27 settembre alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove con “Le riforme di Pietro Leopoldo” Riformatore, innovatore, protagonista di una stagione di grande trasformazione: Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, insediatosi come Granduca di Toscana 260 anni fa, torna oggi al centro della memoria collettiva grazie a “Rinascita e Progresso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
