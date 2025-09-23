Rimorchio in fiamme sulla Statale | arrivano i vigili del fuoco | VIDEO

Casertanews.it | 23 set 2025

Momenti di paura nel corso della mattinata sulla SS265 nei pressi del caseificio Bellopede a Marcianise. Nel corso della mattinata il rimorchio di un mezzo pesante è stato interessato da un incendio che ha provocato una nube di fumo bianco che ha invaso la carreggiata. Ancora da chiarire le cause. 🔗 Leggi su Casertanews.it

