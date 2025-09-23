Rigenerazione urbana Concorso di abbellimento per riqualificare il centro
Parte il progetto ‘ Colle Vive: Rilanciamo il Centro Urbano ’. Un’operazione da 70mila euro (28mila di cofinanziamento) per la ‘ rigenerazione urbana e commerciale del centro di Colle, l’area delimitata è Piazza Unità dei Popoli, Piazza Arnolfo, Via Garibaldi e limitrofe’, sostanzialmente tutta la parte bassa. 12 mesi di progetto per vedere i primi risultati. In primis la progettazione di un piano di comunicazione. Altro passo quello di lanciare un concorso di idee creative per "abbellimento" vetrine fondi che rimangono inutilizzati. Un vero e proprio concorso di idee lanciato dal comune per la riqualificazione superficiale dei fondi che continuano a rimanere sfitti attraverso l’allestimento di vetrine o interventi nelle saracinesche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rigenerazione - urbana
Montieri fa scuola. Rigenerazione urbana: il progetto case a 1 euro citato da ’The Guardian’
Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenibile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como
“Il calcio del futuro” di Alessandro Formisano: non solo business, oggi il football è inclusione e rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. La convention nazionale di Confabitare è un’occasione inclusiva e aperta: il pubblico potrà partecipare liberamente ai lavori del 29 novembre, vivere da vicino il confronto tra i magg - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo testo base sulla Rigenerazione Urbana è stato depositato in Commissione Ambiente da @forza_italia. Dopo un lungo confronto con tanti professionisti, l’obiettivo comincia concretamente ad avvicinarsi. - X Vai su X
Rigenerazione urbana. Concorso di abbellimento per riqualificare il centro; Piazza Perugino si rifà il look, presentati i lavori di riqualificazione; Lido Bruno, puliscono i cittadini.
Roma, ok Assemblea capitolina a concorso street art ColoraRoma - (askanews) – ‘Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che istituisce il concorso di street art “ColoraRoma”, finalizzato a promuovere l’arte urbana come strumento di rigenerazione, ... Secondo askanews.it
Rigenerazione urbana, lo stadio dell’Atalanta in finale a un concorso internazionale - L’intervento rigenerativo sullo storico stadio di Bergamo firmato dallo studio «DE8 Architetti» è in finale, nella «short list» per aggiudicarsi «The Plan Award 2025», premio internazionale annuale di ... Lo riporta ecodibergamo.it