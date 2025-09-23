Rigenerazione urbana Concorso di abbellimento per riqualificare il centro

Parte il progetto ‘ Colle Vive: Rilanciamo il Centro Urbano ’. Un’operazione da 70mila euro (28mila di cofinanziamento) per la ‘ rigenerazione urbana e commerciale del centro di Colle, l’area delimitata è Piazza Unità dei Popoli, Piazza Arnolfo, Via Garibaldi e limitrofe’, sostanzialmente tutta la parte bassa. 12 mesi di progetto per vedere i primi risultati. In primis la progettazione di un piano di comunicazione. Altro passo quello di lanciare un concorso di idee creative per "abbellimento" vetrine fondi che rimangono inutilizzati. Un vero e proprio concorso di idee lanciato dal comune per la riqualificazione superficiale dei fondi che continuano a rimanere sfitti attraverso l’allestimento di vetrine o interventi nelle saracinesche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

