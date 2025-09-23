Riforma maturità commissioni ridotte da 7 a 5 membri con risparmio di 36 milioni Il Ministero spenderà 103 milioni per il pagamento di presidenti e commissari
La riforma dell'esame di maturità approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre (il decreto legge è in corso di conversione in Parlamento) introduce una significativa riduzione della composizione delle commissioni, passando da 7 a 5 membri totali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: riforma - maturit
La Tecnica della Scuola. . Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che introduce la riforma dell’esame di Maturità. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha illustrato i principali cambiamenti del provvedim - facebook.com Vai su Facebook
Scuola. Russo (FdI): riforma maturità passo decisivo. Al centro merito e senso civico studenti https://lavocedelpatriota.it/scuola-russo-fdi-riforma-maturita-passo-decisivo-al-centro-merito-e-senso-civico-studenti/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Maturità cambia l’esame | orale obbligatorio su 4 materie commissioni ridotte Dal 2026 la nuova formula.
Decreto Scuola, Gilda all’attacco: “Riforma maturità dettata dal risparmio, non dalla didattica” - La Federazione Gilda Unams ha espresso severi rilievi durante l'audizione del 17 settembre 2025 presso la VII Commissione Cultura del Senato sul decreto legge 127/2025, che introduce misure urgenti pe ... Da orizzontescuola.it
Riforma della maturità: meno discipline all’orale, commissioni ridotte e valutazione a 360 gradi - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma dell’esame di Stato che introduce diverse novità, a partire dall’orale: niente più discussione s ... Lo riporta online-news.it