Riforma arbitrale la Federcalcio accelera sul progetto di autonomia | l’AIA rischia grosso

Sul tavolo della Federcalcio è arrivata una proposta destinata a cambiare radicalmente il mondo arbitrale italiano: togliere all’ AIA la gestione diretta dei fischietti di Serie A e Serie B, creando una struttura autonoma, indipendente e lontana dalle dinamiche politiche interne alle sezioni locali. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e meritocrazia nelle designazioni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attuale sistema di selezione, sebbene formalmente basato sul merito, risente spesso dei rapporti di forza tra vertici e sezioni territoriali dell’ AIA. In questo modo il rischio è che vengano premiate le rappresentanze locali più influenti piuttosto che i migliori talenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it