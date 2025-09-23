Rifiuti ingombranti ammassati da giorni in via Capone | la denuncia dei residenti
Da oltre dieci giorni in via Alfredo Capone a Salerno sono accatastati rifiuti ingombranti senza che siano stati rimossi. Mobili, scatoloni e un divano giacciono lungo il marciapiede, a ridosso del muro di cinta di una scuola. La situazione è stata segnalata dai residenti: “Si faccia qualcosa, è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - ingombranti
Raccolta rifiuti ingombranti, a Gravina torna l'iniziativa "Svuota la cantina"
Rifiuti ingombranti: se vuoi liberartene, devi prima liberarti della pazienza
Rifiuti gettati fuori orario, mancata raccolta differenziata e ingombranti abbandonati: controlli e sanzioni a Bari
Ricordiamo che oggi, sabato 20 settembre, fino alle 17 sarà a disposizione dei residenti a Rieti la Giornata ecologica di ASM e Comune di Rieti per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti. Gli operatori vi aspettano nel piazzale antistante lo stadio Scopig - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti ingombranti ammassati da giorni in via Capone: la denuncia dei residenti; Rifiuti ammassati e ingombranti in strada. Inciviltà a Campiglia e Venturina; Una discarica in pieno centro a Bari, ma è la campagna per il ritiro degli ingombranti di Amiu.
Viale Europa sommerso dai rifiuti: degrado a pochi metri dal Comando dei Vigili del Fuoco - La vicinanza del Comando dei Vigili del Fuoco aggiunge una nota di amara ironia a questa situazione: da una parte, l’istituzione che interviene per proteggere e salvare vite ; dall’altra, il ... Come scrive reggiotv.it
Raccolta ingombranti fissati altri tre giorni - Il Comune di Romagnese, di concerto con Asm Voghera, ha organizzato altre tre giornate di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it