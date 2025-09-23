Rifiuti abbandonati al rione Sant' Angelo | una strada trasformata in discarica a cielo aperto
Sul marciapiede sono stati abbandonati due pneumatici. In un angolo giace un seggiolino per auto. Un po' più in là, si vede una batteria da auto. Via San Carlo Borromeo, al rione Sant'Angelo, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. I residenti riferiscono che l'abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati
Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”
Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica
Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO
Torna la grande campagna di volontariato Spiagge Pulite Cesenatico la storica campagna di Legambiente che da 34 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili dai rifiuti abbandonati lungo le nostre bellis - facebook.com Vai su Facebook
I dipendenti di McDonald's raccolgono i rifiuti abbandonati nel Municipio VIII https://ift.tt/It5Y91a - X Vai su X
Rifiuti abbandonati al rione Sant'Angelo: una strada trasformata in discarica a cielo aperto :: Segnalazione a Brindisi; Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto; Lecco, rifiuti abbandonati a Bonacina: i residenti denunciano il degrado.
Rione Marconi: dopo i nostri servizi, finalmente rimossi i rifiuti abbandonati. Serve vigilanza e rispetto - Dopo giorni di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, finalmente una buona notizia per i residenti del rione Marconi. Secondo reggiotv.it
Avellino, rifiuti abbandonati in strada: discarica a cielo aperto al Rione Aversa - Ma è lunga e variegata la lista dei rifiuti che giacciono abbandonati, da almeno un mese, in via Raffaele Aversa, in zona ... Segnala ilmattino.it