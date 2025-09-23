Rifiuti abbandonati al rione Sant' Angelo | una strada trasformata in discarica a cielo aperto

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul marciapiede sono stati abbandonati due pneumatici. In un angolo giace un seggiolino per auto. Un po' più in là, si vede una batteria da auto. Via San Carlo Borromeo, al rione Sant'Angelo, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. I residenti riferiscono che l'abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”

Fiumicino, rifiuti abbandonati su via del Faro: è polemica

Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO

Rifiuti abbandonati al rione Sant'Angelo: una strada trasformata in discarica a cielo aperto :: Segnalazione a Brindisi; Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto; Lecco, rifiuti abbandonati a Bonacina: i residenti denunciano il degrado.

rifiuti abbandonati rione santRione Marconi: dopo i nostri servizi, finalmente rimossi i rifiuti abbandonati. Serve vigilanza e rispetto - Dopo giorni di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, finalmente una buona notizia per i residenti del rione Marconi. Secondo reggiotv.it

Avellino, rifiuti abbandonati in strada: discarica a cielo aperto al Rione Aversa - Ma è lunga e variegata la lista dei rifiuti che giacciono abbandonati, da almeno un mese, in via Raffaele Aversa, in zona ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Abbandonati Rione Sant