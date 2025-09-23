Riecco Sinner e Alcaraz In autunno Jannik vola | 81% di partite vinte contro il 64% di Carlos

L'azzurro gioca a Pechino, lo spagnolo a Tokyo. Dal 2021, tra settembre e novembre, Jannik è andato molto più forte vincendo sei tornei (solo uno per Carlos). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riecco Sinner e Alcaraz. In autunno Jannik vola: 81% di partite vinte contro il 64% di Carlos

In questa notizia si parla di: riecco - sinner

Sinner annienta Djokovic e conquista la sua prima finale a Wimbledon. Riecco Carlos

Sinner, riecco Ferrara: il nuovo preparatore atletico a Montecarlo

Riecco il vero Sinner: lascia 2 game ad Auger-Aliassime e vola in semifinale: "Ho alzato il livello"

#Sinner, riecco #Popyrin allo #USOpen "senza paura": insieme a 14 anni, da Piatti a Madrid - X Vai su X

Sinner giocherà anche a Vienna: da Pechino a Torino, il calendario e quando tornerà in campo Jannik - facebook.com Vai su Facebook

Riecco Sinner e Alcaraz. In autunno Jannik vola: 81% di partite vinte contro il 64% di Carlos; Finale Eurpa League. Festa o disastro, Tottenham e United si giocano tutto in una notte; Riecco Sinner, è già tornato: la notizia che nessuno aspettava.

È più forte Sinner o Alcaraz? Il giudizio di Rafa Nadal - Parola di Rafael Nadal che in un'intervista a 'The Athletic' ha spiegato le differenze ... Come scrive sport.sky.it

Sinner o Alcaraz, chi vincerà la finale degli US Open? Quote e pronostico - In palio c'è "non solo" il torneo ma anche la vetta del Ranking Atp, in caso di vittoria da parte di Alcaraz ci sarebbe il sorpasso ai danni di Sinner. Si legge su tuttosport.com