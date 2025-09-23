Ridere a Hollywood | a ottobre torna l’Italian Comedy Festival 4.0

Dal 6 all’8 ottobre 2025 il Marilyn Monroe Theatre di West Hollywood si trasformerà in una fucina di sorrisi: l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 torna con la sua quarta edizione, pronto a far incontrare la verve mediterranea e le vibrazioni californiane sotto il segno della risata, della creatività e di un’energia contagiosa. Il viaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ridere a Hollywood: a ottobre torna l’Italian Comedy Festival 4.0

In questa notizia si parla di: ridere - hollywood

Maturità, strafalcioni da Oscar, letteralmente: Marie Curie star di Hollywood, Moro rapito dai boss e Hitler da Nobel. Ci sarebbe da ridere ma…

100 anni fa nasceva Peter Sellers Un uomo capace di trasformarsi in decine di volti, di far ridere il mondo con l’ispettore Clouseau o Hrundi Bakshi in Hollywood Party, e allo stesso tempo di commuovere profondamente con Chance Giardiniere in Oltre il g - facebook.com Vai su Facebook

Film al cinema a Settembre 2025: tutti i titoli più attesi e le date; Liam Neeson: 5 film in cui ci ha fatto morire dal ridere prima di Una Pallottola Spuntata; “10 giorni con i suoi”, torna al cinema la famiglia imperfetta di Lodovini e De Luigi.