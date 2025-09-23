Ridere a Hollywood | a ottobre torna l’Italian Comedy Festival 4.0

Dal 6 all’8 ottobre 2025 il Marilyn Monroe Theatre di West Hollywood si trasformerà in una fucina di sorrisi: l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 torna con la sua quarta edizione, pronto a far incontrare la verve mediterranea e le vibrazioni californiane sotto il segno della risata, della creatività e di un’energia contagiosa. Il viaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

