Ricorso scritto con l’AI infondato e privo di ordine logico | il giudice condanna la parte a pagare 1.500 euro
Ha presentato “un ricorso redatto col supporto dell’ intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio”. Per questo motivo un avvocato è stato sanzionato dal Tribunale di Torino con la condanna, a carico del suo cliente, a versare 500 euro a ciascuna delle due controparti e altrettanti alla cassa delle ammende, per un totale di 1.500 euro in base alla norma del codice civile sulle cosiddette liti temerarie, che sanziona chi agisce in giudizio in malafede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
