Ricorso al Tar del Comune contro l' aggiornamento del Piano stralcio di difesa alluvioni
Il Comune ha deciso di ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro il decreto segretariale dell'Autorità di bacino dell'Appennino centrale, ovvero contro l'aggiornamento del Piano stralcio difesa delle alluvioni (Psda) con cui sono state ridefinite le aree di pericolo idraulico.
Antenna 5G, il Comune di Mondolfo vince il ricorso al Consiglio di Stato
Riesame, il ricorso dei pm. L’immobiliarista Bezziccheri: “Chiedevo al Comune e mi dicevano che era tutto ok”
Elezioni annullate, con il mandato dato all'avvocatura il Comune ufficializza il ricorso contro la sentenza del Tar
I Sindaci del Distretto Sanitario 71, con Sapri comune capofila, hanno adottato all'unanimità la delibera con quale è stato avviato l'iter per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
Serie C, caos Rimini: ricorso al Tar contro il Comune per lo stadio 'Romeo Neri'
Il comune di Porcari pronto al ricorso al Tar contro l'impianto di riciclo a Salanetti - L'amministrazione ribadisce la contrarietà e condivide la mozione della minoranza per difendere il territorio e stanziare le risorse necessarie agli incarichi legali
Serradifalco, slitta al 2026 il ricorso contro il progetto di discarica: Genio civile ottiene proroga per le verifiche - Slitta all'anno prossimo la valutazione nel merito del ricorso presentato al Tar dal Comune di Serradifalco per chiedere di annullare l'autorizzazione – rilasciata dalla Regione alla società