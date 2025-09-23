Ricorso al Tar del Comune contro l' aggiornamento del Piano stralcio di difesa alluvioni

Ilpescara.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro il decreto segretariale dell’Autorità di bacino dell’Appennino centrale, ovvero contro l’aggiornamento del Piano stralcio difesa delle alluvioni (Psda) con cui sono state ridefinite le aree di pericolo idraulico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricorso - comune

Antenna 5G, il Comune di Mondolfo vince il ricorso al Consiglio di Stato

Riesame, il ricorso dei pm. L’immobiliarista Bezziccheri: “Chiedevo al Comune e mi dicevano che era tutto ok”

Elezioni annullate, con il mandato dato all'avvocatura il Comune ufficializza il ricorso contro la sentenza del Tar

Ricorso al Tar del Comune contro l'aggiornamento del Piano stralcio di difesa alluvioni; Teatro della Pergola, il Comune presenta il ricorso al Tar contro il declassamento; Ricorso al Tar contro il divieto di transito sul sovrappasso in via Chiri a Madonna dell’Olmo.

ricorso tar comune controIl comune di Porcari pronto al ricorso al Tar contro l’impianto di riciclo a Salanetti - L’amministrazione ribadisce la contrarietà e condivide la mozione della minoranza per difendere il territorio e stanziare le risorse necessarie agli incarichi legali ... Lo riporta luccaindiretta.it

ricorso tar comune controSerradifalco, slitta al 2026 il ricorso contro il progetto di discarica: Genio civile ottiene proroga per le verifiche - Slitta all’anno prossimo la valutazione nel merito del ricorso presentato al Tar dal Comune di Serradifalco per chiedere di annullare l’autorizzazione – rilasciata dalla Regione alla società ... Da itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ricorso Tar Comune Contro