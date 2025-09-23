Ricerche in corso per un 62enne scomparso si cerca Salvatore Caioli

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Salvatore Caioli, 63 anni, residente a Sant’Agata di Militello, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di giovedì scorso.L’uomo si era recato all’Asp di Messina per sottoporsi ad alcune visite mediche, ma non ha fatto più ritorno a casa. L’uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

