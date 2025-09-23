Ricerche in corso per un 62enne scomparso si cerca Salvatore Caioli
Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Salvatore Caioli, 63 anni, residente a Sant’Agata di Militello, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di giovedì scorso.L’uomo si era recato all’Asp di Messina per sottoporsi ad alcune visite mediche, ma non ha fatto più ritorno a casa. L’uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sant’Agata Militello, ricerche in corso per un 62enne scomparso: i familiari lanciano l’appello - Salvatore Caioli, di cui non si hanno più notizie da giovedì scorso, è affetto da una grave patologia ... Lo riporta msn.com