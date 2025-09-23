Note sguaiate e topesse. Oggi a Flash Mob del “Comitato Salviamo Piazza Plebiscito”. Dagli interessi di pochi e i danni di tanti Ovviamente non è colpa sua. Riccardo Cocciante ce l’ha messa tutta. Ma la (dis)organizzazione nella fretta di riempire Piazza Plebiscito di date tutto il mese il me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Riccardo Cocciante, un grande, un concerto bellissimo. Ma senz’anima…