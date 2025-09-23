Revisioni e chilometraggi taroccati le vittime delle truffe parte civile
È iniziata questa mattina davanti al gup Alberto Lippini l’udienza preliminare a carico di 16 persone accusate di avere messo in vendita automobili con contachilometri manomessi e certificazioni di revisione false. L’udienza è stata però rinviata al 10 dicembre perché non sono state perfezionate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Revisioni e chilometraggi taroccati, le vittime delle truffe parte civile.