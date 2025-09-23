Revenge Porn quando l’intimità diventa un' arma di offesa | i pericoli e come uscirne secondo gli esperti

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusione non consensuale di immagini o video a sfondo sessuale — comunemente chiamata revenge porn, o porno vendetta — è diventata, negli ultimi anni, uno dei reati connessi alle nuove tecnologie che più profondamente colpiscono la dignità personale, l’immagine individuale, e la sicurezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: revenge - porn

Revenge porn: 823 segnalazioni al Garante della privacy nel 2024. Sono triplicate

Revenge porn, la vittima chiede 50mila euro a La Russa Jr e a Gilardoni

Revenge porn, processo a La Russa Jr: la giovane si costituisce parte civile. Ma prima si discuterà del presunto stupro

Cerca Video su questo argomento: Revenge Porn L8217intimit224 Diventa