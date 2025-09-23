Di contatti ce ne sono stati e ce ne saranno. Ma in questo momento la partita della rete unica è ferma perché il fondo americano Kkr, primo azionista di Fibercop, non sembra essere intenzionato a firmare il memorandum of understanding per entrare nel vivo delle trattative. Secondo quanto risulta a Il Giornale, esisterebbe già una bozza del documento che dal lato di Open Fiber - con gli azionisti Cassa depositi e prestiti e Macquarie - avrebbero già firmato, ma il documento al momento è fermo sul lato Fibercop, dove tra gli azionisti figurano il ministero dell'Economia, il fondo F2i e, per l'appunto, il fondo americano capofila dell'acquisizione della rete da Tim nel luglio del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rete unica, frenata Kkr sul protocollo d'intesa. La partita resta in stallo